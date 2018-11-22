ЕСПЧ: Запреты гей-парадов в России противоречат закону

ЕСПЧ считает, что запреты гей-парадов российскими властями противоречат закону. В частности, они нарушают некоторые статьи Европейской конвенции, регулирующие защиту прав и свобод человека. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд вынес решение, что Российской Федерацией нарушены статья №11, предполагающая свободу собраний и объединений, статья №13, дающая право на эффективное средство правовой защиты и статья №14, которая запрещает дискриминацию. Также, суд добавил, что опасение за общественный порядок не может быть основанием для запрета на проведение парадов ЛГБТ-сообщества.

В Европейском суде по правам человека рассмотрели 51 заявление о нарушении прав ЛГБТ-сообщества, которые подавались с 2009 по 2014 год. В судебном порядке было решено, что нет существенных различий между делами «Алексеев против России» и «Алексеев и другие против России». В связи с этим, в документе ЕСПЧ призывают Россию принять меры по устранению всех нарушений прав человека.

Ранее лидер ЛГБТ-движения Николай Алексеев оспорил в суде запрет на проведение гей-парадов в 118 российских городах. Среди них Архангельск, Северодвинск, Владивосток и другие. В 2010 году ЕСПЧ поддержал активистов в деле «Алексеев против России».

При запрете гей-парадов в городах России местные власти чаще всего объясняют свои решения законом о защите детей от информации, способной нанести им вред. Так было, например, в январе 2017 года в городе Салехард.

В 2011 году ЕСПЧ оштрафовал российскую столицу на 49 тыс. евро из-за запрета пропаганды нетрадиционного секса среди несовершеннолетних.