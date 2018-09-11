Новый проект Верховного суда обеспечит защиту тайной переписки граждан

Пленум Верховного суда РФ пояснил, какие обстоятельства следует считать нарушением тайны переписки и переговоров.

27 ноября Пленум ВС дал разъяснения относительно применения статей Уголовного кодекса РФ о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Пленум напомнил, что под сведениями, являющимися личной или семейной тайной, понимаются те сведения, которые не подлежат контролю со стороны общества и государства, а также та информация, которая не является общедоступной и не разглашается самим гражданином. Исключения составляют противоправные сведения. Личной тайной является и та информация, которую гражданин сообщает адвокату или врачу.

Пленум постановил, что нарушением личной тайны следует считать ту ситуацию, когда сведения разглашаются без ведома лица, чью тайну они составляют. Если же лица или хотя бы одно из них дало соответствующее согласие, в таком случае в просмотре информации нет ничего противозаконного. Однако распространение информации без его разрешения запрещено.

Нарушением тайны являются и незаконный доступ к сведениям о входящих и исходящих сигналах, с помощью которых можно идентифицировать абонентов.

Кроме того, Пленум ВС предлагает установить, что ответственность за нарушения тайны наступает вне зависимости от того, содержит ли распространяемая информация эту самую тайну. Даются разъяснения относительно «шпионских» устройств, под которыми понимают смартфон, диктофон или видеорегистратор. Пленум считает, что прежде чем предъявлять обвинения, необходимо разобраться, действительно ли гражданин умышленно использовал устройство, чтобы незаконно получить информацию.

Все позиции, рассмотренные на заседании Пленума, будут изложены в постановлении, проект которого будет принят после внесения ряда правок.