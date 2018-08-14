В Госдуме предлагают отменить досмотр школьников перед сдачей ЕГЭ

Сегодня, 16:03 \\ Общество

Предложение прозвучало в Госдуме от депутата Бориса Чернышова от ЛДПР. Об этом сообщает АГН «Москва».

Борис Чернышов является заместителем председателя комитета Госдумы по образованию и науке. Он внес предложение об отмене досмотра школьников накануне сдачи ЕГЭ. По его мнению, таки действия заставляют школу выглядеть как исправительное учреждение. Он также отметил, что подобные меры могут быть среди причин возникновения движения АУЕ, в котором несовершеннолетние продвигают идеи и ценности криминального мира.

Депутат сообщил, что он лично и сама партия ЛДПР ранее уже выступала за отмену подобных досмотров. Чернышов объясняет это тем, что школьники испытывают сильный стресс при сдаче ЕГЭ, а досмотр может только сильнее напугать.

Подготовительный этап, допускающий школьников к сдаче Единого государственного экзамена, состоится 5 декабря. 11-классники должны будут написать сочинение.

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Автор - София Волкова
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