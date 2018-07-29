Путин отметил повышение значимости казачества

Сегодня, 15:14 \\ Общество

Как стало известно журналистам, Владимир Путин высказался в отношении казачества как о созидательной силе. Президент поприветствовал участников учредительного собрания Всероссийского казачьего общества, направив им телеграмму.

К тому же он сказал о том, что казачество в России не только возрождается, но и становится более значимой частью страны. Приверженность казаков к канонам православия и к ценностям патриотизм это прочный фундамент, на котором строились их обычаи и уклад.

Также стоит отметить тот факт, что российские казаки объединились в единое сообщество. В учредительном заседании общества приняли участие порядка 500 делегатов из всех реестровых казачьих войск, которые проголосовали за создание общества и утвердили его устав и структуру. Главными задачами общества станут такие как обеспечение исполнения принятых обязательств по несению государственной службы и содействие в повышении роли российского казачества в воспитании детей в духе патриотизма.

В Краснодарском крае выберут лучший казачий класс в результате очного тура конкурса. Каждый класс должен будет защитить научно-исследовательский проект, показать обряд, к тому же разучить с другими участниками казачью игру. На данный момент времени на Кубани в каждой школе созданы казачьи классы.

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Автор - Алевтина Сергеева
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