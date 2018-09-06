Челябинский губернатор рассказал, что появится в городе в честь саммитов ШОС и БРИКС

Борис Дубровский, занимающий должность губернатора Челябинской области, рассказал об изменениях в Челябинске к 2020 году в честь проведения саммитов ШОС и БРИКС.

Как сообщает «РИА Новости», Борис Дубровский приглашает всех желающих убедиться в активной подготовке Челябинска к будущим саммитам. По его словам, по правую сторону от прилетного терминала уже идет строительство нового аэропортового комплекса. Также, будет проведена реконструкция аэродромного комплекса "Баландино".

Губернатор с гордостью отметил, что вслед за Москвой и Санкт-Петербургом Челябинск на реконструируемом аэродроме сможет принимать самолеты на посадку даже при нестабильных метеоусловиях.

В число главных объектов саммитов входит новый конгресс-холл «Таганай», который появится на улице Труда. Но самым масштабным по времени строительства и по бюджету станет общественно-деловой центр «Крылья». Сооружение будет иметь вид здания-моста, проходящего через реку Миасс. По обе стороны от реки будут находиться стеклянные башни высотой 170 м каждая. С левой стороны будет расположена башня «ШОС», с правой – «БРИКС». Проект обойдется в 9 млрд рублей, которые будут взяты из областного бюджета, а также благодаря поддержке инвестора.

В честь саммитов местные власти позаботятся о благоустройстве всего города в целом: новые гостиницы, качественные дороги и новые транспортные развязки, обустройство набережной, чистка реки Миасс.