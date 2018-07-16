Истребитель Су-27 "пролетел" над Санкт-Петербургом на вертолёте

Утром 27 ноября жители Санкт-Петербурга заметили в небе вертолёт, перевозящий истребитель.

Операцию по перевозке истребителя Су-27 совершили лётчики Западного военного округа, закрепив летательный аппарат на внешней подвеске вертолёта Ми-26. Покинув аэродром в «Левашово», вертолёт забрал самолёт в Пушкине, после чего перевёз в военно-исторический парк Западного военного округа на территории Кронштадта.

В общей сложности лётчики пролетели около 60 км. Во время полёта экипаж вертолёта следил за операцией и состоянием груза с помощью бортовых камер. Масса истребителя Су-27 составляет около 15 тонн, при этом Ми-26 без труда способен перевозить груз весом до 20 тонн.

«Чего только не увидишь в небе над Петербургом», - прокомментировали очевидцы необычной перевозки.

На прошлой неделе жители Кронштадта сообщали о полётах Ми-26. В пресс-службе Западного военного округа поспешили успокоить граждан, пояснив, что идёт подготовка к операции, которую сегодня и наблюдали жители Санкт-Петербурга. В прошлый раз экипаж вертолёта осуществлял разведку условий и местности.

Кроме того, на прошлой неделе москвичи сообщили о необычном грузе, который перевозили вертолёты Ми-8. Как в итоге выяснилось, таинственным грузом оказалась воздушно-тактическая платформа для перевозки военных.