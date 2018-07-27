"Написать письмо отцу на фронт": В Петербурге родителей четвероклассников возмутило домашнее задание

Сегодня, 14:29 \\ Общество

В Петербурге четвероклассников и их родителей возмутило необычное домашнее задание: детям поручили написать письмо отцу, ушедшему на фронт. В Сети этим событием поделилась мама девочки, получившей задание.

Как сообщает REGNUM, о необычном сочинении рассказала женщина под ником bloha_v_svitere на портале «Live journal». Мать взволновало то, что ребенок начал плакать при выполнении домашнего задания по русскому языку. Девочке было тяжело представить подобное событие. После первых строчек она отложила все и просто заплакала. Женщина отмечает, что тема сочинения настолько возмутила ее, что ей хотелось отреагировать ненормативной лексикой. Задание девочка все же выполнила.

Сообщается, что родители остальных учеников также оказались не в восторге от написания письма отцу на фронт. Одни вовсе отказались сдавать рассказа на такую тему, другие просто написали сочинение вместо детей.

Телеканал «360» обратился за комментарием в Ведомство по образованию Санкт-Петербурга. Там сообщают, что проверка не может быть начата, так как неизвестно, в какой именно школе произошел инцидент.

В 2016 году в Оренбурге такое же задание на дом получили ученики младших классов. Тогда дети также со слезами отреагировали на написание сочинения, а родители отметили, что это негативно сказывается на детской психике.

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Автор - София Волкова
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