Кредитная организация в Москве предложила клиентам отрабатывать долги, если нет денег

Одна из столичных кредитных организаций, специализирующаяся на займах, предложила клиентам нестандартный способ вернуть деньги. Если человек не может отдать долг, предлагают стать сотрудником организации.

Руководство компании предложило должникам оптимальный способ решения проблемы. Вместо психологического давление в виде угроз им предлагают отработать денежную сумму, которую необходимо возвратить. Должность зависит от навыков, способностей и опыта работы. Клиентов могут устроить дворниками, специалистами call-центра или уборщиками.

Генеральный директор кредитной организации в Москве Андрей Котов рассказал, что за последние три месяца организации удалось сэкономить таким образом около 3 миллионов рублей. Он объяснил, что раньше и долги не погашались, и на заработную плату приходилось тратить денежные средства. А сейчас экономия идет на выплате зарплаты сотрудникам, и долги тоже погашаются. Отмечается, что работникам выделяют деньги на оплату труда, но половина из них идет на погашение долга.

Некоторые граждане поделились своим опытом. Например, пенсионерка Нина Павловна. Она взяла кредит, чтобы отремонтировать крышу на даче. Однако не успела вовремя вернуть деньги. Ей предложили работать секретарем, поскольку ранее у нее был аналогичный опыт работы. Так, за месяц женщина смогла вернуть 40 тысяч рублей и теперь устроена в компании официально.

Юристы заявляют, что такая практика абсолютно законно. Главное только соблюдать добровольность клиентов. При этом эксперты рекомендуют и самой компании предпринимать меры, чтобы обезопасить себя. Интересно, что у организации есть специальная система, которая анализирует фото, считывая мимику и оценивая психологическое состояние. Так, программа определяет, чьи черты лица вызывают доверие.