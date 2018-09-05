В ЦБ отчеканили килограммовую монету из серебра

Сегодня, 13:19 \\ Общество

Номинал килограммовой серебряной монеты составляет 100 рублей.

В Центральном банке России представили сторублевую монету, посвященную всем городам, которые принимали участие в конкурсе для размещения на новых банкнотах. Тогда победу одержали Севастополь и Владивосток, которые изобразили на 200 и 2000 рублях соответственно. После конкурса появилась идея каким-нибудь способом увековечить города, дошедшие до финальной части. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

 

Монета, тираж которой составляет 75 штук, представляет собой килограммовый диск, изготовленный из серебра 925-й пробы. Её радиус равняется 5 сантиметрам. На всякий случай в Банке России отметили, что монета является действующим участником финансовых операций, поэтому ей можно расплачиваться по номиналу. Естественно, что её себестоимость гораздо выше. На передней части изображен двуглавый орел, возле которого значится проба металла, масса изделия и номинал. На обратной стороне отчеканены города, уступившие место на новых банкнотах. В центре монеты изображена карта Российской Федерации.

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Автор - Антон Словацкий
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