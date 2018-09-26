Россияне назвали свои главные страхи в жизни

Сегодня, 12:41 \\ Общество

Россияне откровенно рассказали о том, чего они больше всего боятся в своей жизни. Опрос был проведен ульяновским интернет-проектом «Батюшки онлайн».

По словам основателя проекта Надежды Земсковой, в результате удалось выяснить, что самым большим кошмаром для жителей России является смерть родных или знакомых. Но втором месте расположился страх умереть, так и не успев совершить в жизни что-то по-настоящему важное. Также респонденты боятся ответственности за собственные грехи. Другими словами, после смерти они боятся попасть в ад.

Помимо этого, в списке присутствуют страх скорби, тяжелых болезней, предательства и одиночества. Еще люди боятся боли, ненужности, нищеты и бессмысленно прожитой жизни.

Плюс ко всему многие участники опроса высказали страх перед стихийными бедствиями и военными конфликтами. Такие популярные фобии как боязнь темноты и аэрофобия оказались у россиян на последнем месте.

Ранее информационное агенство FlashSiberia сообщало, что почти каждый пятый россиянин опасается блокировки социальной сети «ВКонтакте». А каждый восьмой — видеохостинга YouTube.

Интернет-проект «Батюшка онлайн» был создан в 2011 году в Ульяновске по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла. В проекте принимают участие около 200 священнослужителей, которые за все время существование проекта ответили более чем на миллион вопросов от подписчиков.

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Автор - Анна Андреева
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