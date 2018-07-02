Социальный опрос показал, что россияне больше не хотят переезжать на ПМЖ за границу

Согласно опросу, проведенному в октябре холдингом «Ромир», 88% россиян не хотят в ближайшем будущем покинуть родину и переехать в другую страну. Только 12% граждан допускают возможность своего переезда за границу.

Результаты социологического исследования были опубликованы 27 ноября.

Также в документе отмечено, что желание уехать из страны уменьшается пропорционально возрасту респондентов. Покинуть Россию изъявили желание 27% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Однако доля россиян старше 45 лет, планирующих в будущем уехать жить за границу, составила не более 10%. Напомним, что в 2015 году о своем нежелании уехать говорили 92% россиян, в 2012 году — 64%.

Также в ходе опроса респондентам задавали вопрос: где бы они хотели, чтобы жили их дети. За Россию свои голоса отдали 83% опрошенных. Для сравнения, в 2000 году лишь 51% россиян дали подобный ответ, а в 2015 году — уже 61%.

В возрастной группе до 24 лет так ответили 74% граждан России. Представители старшего поколения (60 лет и более) заявили, что хотят, чтобы их дети и внуки оставались в родной страе. Такое желание высказали 89% опрошенных.

Общероссийский опрос был проведен в октябре. В исследовании приняли участие полторы тысячи респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех федеральных округов страны. Аналогичные опросы проводились и ранее — в 2012 и в 2015 годах.

Среди тех, кто выразил желание, чтобы жизнь их потомков прошла за границей, лидируют такие европейские страны как Германия (16%), Италия (7%) и Испания (4%). Стоит отметить, что популярность Европы среди россиян по сравнению с прошлыми годами значительно выросла. А вот США наоборот, сильно сдали свои позиции в глазах потенциальных мигрантов. Скорее всего, это связано с осложнившимися отношениями между двумя странами.

Международный холдинг «Ромир» специализируется на проведении маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях.