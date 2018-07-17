Фото с мертворожденным ребенком – модель прокомментировала поступок

Сегодня, 03:49 \\ Общество

Фото с мертворожденным ребенком сделала российская модель Яна Яцковская. Снимок девушка опубликовала в сети Инстаграм. Однако после бурной реакции публики модель публично прокомментировала поступок.

 Яна уточнила, что по натуре является трудоголиком. Поэтому в течение всей беременности активно работала. Физическая нагруженность сопровождалась психологическим дискомфортом в семье. В начале беременности у модели были сложные взаимоотношения с возлюбленным. Однако все проблемы удалось преодолеть.

Плановые анализы показывали, что здоровье модели и ее ребенка в полном порядке. Поэтому Яна с семьей отправилась отдохнуть на Мальдивы.

Перелет на курорт прошел благополучно. По прибытии в отель Яна легла спать. Тогда она чувствовала в последний раз, как ее ребенок шевелится. Когда тишина в животе насторожила, модель отправилась в местную клинику. УЗИ показало, что сердцебиение отсутствует.

Яна Яцковская все родила традиционным способом и опубликовала снимок с мертворожденным ребенком в соцсети. Подписав фотографию неоднозначно: «…Это счастье. Я благодарю малыша за то, что сделал нас счастливыми, верю, что зайчик нас оберегает…».

 

 Пользователи Инстаграм не поняли поступка российской модели и открыто ее осудили. Однако Яна прокомментировала свои действия. По ее мнению, не следует умалчивать такие проблемы. С подобной трагедией может столкнуться любая девушка. И зачастую это приводит к серьезным психологическим травмам.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Творческий подход: В центре Ростова положили волнообразный асфальт

 Рабочие в центре Донской столицы творчески подошли к укладке асфальта. Результат их деятельности уже появился в социальных сетях, снимки которого горожане тут же принялись обсуждать.

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Глава Якутска уволила чиновника, заказавшего дорогостоящие банкеты за счёт бюджета

 Мэрия Якутска объявила торги по закупке услуг более чем на 1 млн. рублей с целью выбрать...

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

В Ростове жители утеплили новую трамвайную остановку

 Новая остановка расположена на пересечении улицы Максима Горького и переулка...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ