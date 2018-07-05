Бесплатная диагностика рака стала доступна тысячам москвичек

Как стало известно журналистам, свыше 22 тысяч жительниц Москвы прошли бесплатную маммографию. Диагностику рака груди проводят в восьми учреждениях. Данная информация сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что пилотный проект, в рамках которого проходит бесплатное обследование, стартовал в марте этого года. Целью проекта является выявление рака молочной железы у женщин в возрасте от 50 до 69 лет. Руководитель Департамента здравоохранения сказал о том, что более чем у 100 пациенток был диагностирован рак. У шестидесяти из них заболевание находится на ранней стадии развития.

Также стоит отметить тот факт, что Минздрав представит законопроект о повышении возраста продажи алкоголя в 2019 году, сейчас документ находится на стадии проработки. Ранее сообщалось, что кабинет министров готов рассмотреть варианты повышения возраста, с которого снимаются ограничения на приобретение алкоголя, с 19 лет до 21 года. В министерстве здравоохранения эта инициатива уже прорабатывается. Главной задачей данного законопроекта является снижение негативных социальных последствий потребления алкоголя.

Глава республики Дагестан пообещал наказывать за воровство в сфере здравоохранения. Он также отметил, что средствами ФОМСа финансировались частные больницы, в то время как в государственных была возможность оказывать необходимые пациентам услуги. Проблемой является то, что деньги в основном тратились на аренду помещения и оказание элементарных услуг.