В Москве пройдет выставка старообрядческого искусства

Сегодня, 18:38 \\ Общество

Жители Москвы смогут бесплатно посетить выставку старообрядческого искусства «Сокровище вечное», которая пройдет с 1 декабря по 1 марта в «Музее русской иконы».

Основатель музея Михаил Абрамов сообщил, что подобная выставка в Москве проводится впервые, поэтому организаторы постараются подробнее рассказать о памятниках культуры и старообрядчестве.

На экспозиции будут представлены предметы из личной коллекции купчихи Анны Мараевой, в том числе знаменитая Византийская икона «Распятие» XIV века, работы из собрания Третьяковской галереи и других музеев.

Всего для выставки будет предоставлено более сотни экспонатов, среди которых посетители смогут увидеть меднолитые и праздничные иконы, уникальную рукописную книгу «Хронограф» XVII века, портреты духовных наставников, молельный костюм Анны Мараевой и ее подушечку для чтения книг.

По словам организаторов, главным сокровищем станет уникальная икона «Омывание ног», созданная во второй половиной XIV века. Она попала в Третьяковскую галерею в 1930 году и за все это время только один раз покидала стены музея.

В свою очередь глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий поблагодарил всех, кто внес свою лепту в организацию выставки.

Старообрядчество – религиозное течение в русле русской православной церкви, не признающее проведенную в XVI веке патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем Романовым церковную реформу, в рамках которой была проведена унификация богослужебного чина Русской церкви с греческой церковью. Также двуперстное крестное знамение было заменено трехперстным.

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Автор - Анна Андреева
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