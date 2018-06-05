Странную могилу с останками ребенка и птиц нашли на территории Польши

Сегодня, 16:42 \\ Общество

Археологи рассказали, что впервые столкнулись с таким ритуалом.

В южной части Польского государства археологи обнаружили странное погребение. В найденной могиле, которая располагалась в Краковско-Ченстоховских пещерах, ученые натолкнулись на скелет ребенка, с птичьими черепами во рту. По данным специалистов, захоронение проходило на границе 18 и 19 века. По детским останкам специалисты определили возраст покойника. На момент смерти ему было примерно 10 лет.

Эксперты не смогли выяснить, что стало причиной гибели, но четко определили, что умерший страдал от голода. При более детальном изучении могилы и останков, археологи обнаружили во рту ребенка череп зяблика. Другой череп находился также в ротовой полости, ближе к щеке. Ученые со всего мира бьются в догадках, что это был за ритуал, и почему покойного не похоронили на кладбище рядом. Ранее в практике не встречались подобные случаи. Специалисты продолжают изучение, чтобы разгадать тайну захоронения в Польше. В первую очередь они намерены провести анализ ДНК.

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Автор - Антон Словацкий
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