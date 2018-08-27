Словенский рыбак достал со дна надгробие Древнего Рима

Сегодня, 16:15 \\ Общество

По данным экспертов камень изготовлен почти две тысячи лет назад.

На северо-западной территории Словении местный рыбак «выудил» из реки Савы камень, представляющий культурную и историческую ценность мирового значения. Поднятым блоком оказался фрагмент древнеримской надгробной плиты, датированной по версии археологов началом нашей эры. Мужчина, отправившийся на рыбалку, обратил внимание, что на дне лежит обработанный белый камень, представляющий прямоугольник. Рыбак рассказал об этом в Институт культурного наследия, который связался с археологами. Об этом сообщает The History Blog.

Исследования показали, что камень является частью надгробия древнеримской девочки Аурелии, которая умерла в 12 лет. Из надписей на камне также понятно, что плиту заказал отец покойницы. Камень скорее всего остался после римского поселения Карниум, которое возникло на месте бывшей кельтской деревни. В этой местности, остатки римских захоронений ранее не находили, а вот в других регионах страны такие случаи были. Плита хорошо сохранилась, и теперь ее перевезут в столицу для дальнейшего изучения.

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Автор - Антон Словацкий
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