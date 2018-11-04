Уникальную выставку "Сокровища музеев России" в Москве посетили более 250 тысяч человек

Выставку «Сокровища музеев России», прошедшую в московском «Манеже» с 4 по 25 ноября, посетили более 250 тысяч человек. Открытие экспозиции было приурочено к празднованию Дня народного единства.

На открытии присутствовали президент России Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры РФ Владимир Мединский и многие другие.

Гости выставки смогли увидеть 280 художественных произведений, созданных в период с XVII до XX веков и специально привезенных в столицу из собраний 50 региональных музеев. Среди них оказались не только картины, но и древняя и особо почитаемая верующими икона Божией Матери «Умиление» из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Основным организатором выставки, уже официально ставшей главный культурным событием осени, стал Патриарший совет по культуре. Также экспозиция стала самой посещаемой художественной выставкой за последние десять лет. Люди приезжали со всей России и, несмотря на холод, выстаивали длинную очередь чтобы приобщиться к искусству. Отметим, что выставка работала по 11 часов в день и ее посещение было бесплатным. Через выставку художественных произведений организаторы хотели показать жителям Москвы богатство культуры страны.

Кроме того, в рамках культурного мероприятия были проведены общеобразовательные лекции, мастер-классы, кинопоказы и так далее. Всего порядка 70 мероприятий.

Напомним, что это уже шестая успешная выставка, организованная проектом «Россия — Моя история» под эгидой Патриаршего совета по культуре. Ранее были проведены выставки «Рюриковичи», «Романовы», «1914—1945: От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия — Моя история: 1945—2017». В декабре 2015 года на ВДНХ в павильоне номер 57 открылся постоянный выставочный комплекс «Россия — Моя история», куда переехали все ранее прошедшие в «Манеже» выставки.