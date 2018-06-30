Жительница Благовещенска продает камень по имени Анна

Необычное объявление опубликовала жительница Благовещенска. Она решила продать камень. Причем не драгоценный, а самый обычный коричневого цвета. Объявление она разместила в разделе "Другие животные".

Как следует из текста объявления, на продажу действительно выставлен самый обыкновенный камень. Он имеет коричневый цвет. Однако продавец указала, что камень, судя по всему, девушка, поскольку имеет женское имя. Кроме того, в описании товара автор объявления указала, что Анна «дружелюбная и добрая». Она ждет вторую половинку и хозяина, который смог бы о ней позаботиться. «Любит тишину и покой. Кушает два раза в день воздух. Дружелюбная и добрая камень. Возьмите, не пожалеете!» - призывает продавец, которого зовут Дарья. Судя по фотографии, автор объявления – еще совсем юная девушка. Стоимость, которую продавец назначила за необычный товар, тоже сравнительно небольшая и составляет всего 30 рублей.

Интересно, что в Благовещенске это не первое необычное объявление. Ранее местный житель пытался продать свой рисунок, который назывался «Утренний насморк». Причем он был похож скорее на детские каракули. Но это не помешало продавцу установить за него цену в полмиллиона рублей.