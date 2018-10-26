Известный советский телеведущий Юрий Ковеленов ушел из жизни

Диктор 30 лет работал в новостной программе «Время».

В Москве скончался известный советский телеведущий и диктор телевидения Юрий Ковеленов. О его смерти сообщил российский артист Ефим Шифрин, который находился с Юрием в приятельских отношениях. «Друзья, Юры Ковеленова больше нет. Светлая тебе память, Юра! Мы с тобой провели множество совместных поездок и гастролей. Исколесили тысячи километров», - написал Шифрин на своей странице в социальной сети. На момент смерти, Ковеленову исполнилось 79 лет.

Диктор советского телевидения Юрий Ковеленов начал работать в телепередаче «Время» с 1965 года. Именно он сообщил стране о множестве важных исторических событий, включая события 1991 года. Тогда в августе Юрию доверили прочитать постановление ГКЧП о введении чрезвычайного положения в СССР. Ковеленова даже окрестили «диктором ГКЧП». Его голос и манера читать новости походили на известный стиль Левитана. В 1993 году телеведущему приходилось дежурить в периоды нападения на Останкино. Днем, 28 ноября в Центральной больнице управления делами президента пройдет панихида по покойному.