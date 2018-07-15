Взгляд в прошлое: Павел Лунгин решил снять фильм про сталинский ГУЛАГ

Сегодня, 21:10 \\ Общество

Как стало известно, режиссер Павел Лунгин решил снять фильм про сталинский ГУЛАГ. Он заявил на Каирском международном фестивале, что принял решение экранизировать роман Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», в котором описаны все частности пребывания в лагерях представителей советской журналистки.

Режиссер сделал акцент на том, что купил права и сейчас занимается сценарием, а также планирует бюджет фильма. Отмечается, что ранее по роману уже был снят фильм за рубежом. Фильм назывался «Внутри вихря», и главную роль в нём сыграла Эмма Уотсон. Также стоит отметить тот факт, что премьера фильма Павла Лунгина "Братство" состоится 9 мая, хотя до этого выход картины в российский прокат планировался осенью 2018 года. Эта кинокартина посвящена 30-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана. Данную информацию сообщила пресс-служба совместной прокатной компании Disney и Sony Pictures. В основу фильма положена операция по выводу 108-й мотострелковой дивизии с Чарикарской равнины к перевалу Саланг.

В Африку привезли лучшие российские фильмы. В программе кинофестиваля оказались киноленты таких режиссеров как Павла Лунгина, Андрея Звягинцева, Веры Глаголевой и прочих. Для гостей организован показ лучших египетских картин последнего года. Среди кинокартин Лунгина оказались «Царь» и «Дама пик». Уже первые показы продемонстрировали высокий уровень интереса зрителей к российскому кинематографу.

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Автор - Алевтина Сергеева
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