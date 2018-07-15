Взгляд в прошлое: Павел Лунгин решил снять фильм про сталинский ГУЛАГ
Как стало известно, режиссер Павел Лунгин решил снять фильм про сталинский ГУЛАГ. Он заявил на Каирском международном фестивале, что принял решение экранизировать роман Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», в котором описаны все частности пребывания в лагерях представителей советской журналистки.
Режиссер сделал акцент на том, что купил права и сейчас занимается сценарием, а также планирует бюджет фильма. Отмечается, что ранее по роману уже был снят фильм за рубежом. Фильм назывался «Внутри вихря», и главную роль в нём сыграла Эмма Уотсон. Также стоит отметить тот факт, что премьера фильма Павла Лунгина "Братство" состоится 9 мая, хотя до этого выход картины в российский прокат планировался осенью 2018 года. Эта кинокартина посвящена 30-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана. Данную информацию сообщила пресс-служба совместной прокатной компании Disney и Sony Pictures. В основу фильма положена операция по выводу 108-й мотострелковой дивизии с Чарикарской равнины к перевалу Саланг.
В Африку привезли лучшие российские фильмы. В программе кинофестиваля оказались киноленты таких режиссеров как Павла Лунгина, Андрея Звягинцева, Веры Глаголевой и прочих. Для гостей организован показ лучших египетских картин последнего года. Среди кинокартин Лунгина оказались «Царь» и «Дама пик». Уже первые показы продемонстрировали высокий уровень интереса зрителей к российскому кинематографу.