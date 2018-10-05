Творческий подход: В центре Ростова положили волнообразный асфальт

Сегодня, 08:24 \\ Общество

Рабочие в центре Донской столицы творчески подошли к укладке асфальта. Результат их деятельности уже появился в социальных сетях, снимки которого горожане тут же принялись обсуждать.

 Участок дороги действительно напоминает по внешнему виду напоминает волну. Как рассказали очевидцы, сотрудники городской коммунальной службы проводили работы по исправлению каких-то подземных конструкций. После чего, как и предполагалось, восстановили асфальтовое покрытие.

 Однако в процессе их деятельности что-то явно пошло не так. Известно, что по существующим нормативам при укладке асфальта нужно пройтись по нему специальным катком, который позволит выровнять поверхность. Но по какой-то неизвестной причине коммунальщике решили этого не делать. В результате асфальт так и застыл, изобразив нечто, похожее на волны.

 Местные жители отпускают множество ироничных комментариев в связи с появившемся волнообразным асфальтом. Многие горожане отнеслись к ситуации с юмором. «Вот это вот технологии. Наверное, для это выделен отдельный институт», - пишут ростовчане. При этом рабочие сообщали, что ремонтные работы на этом участке еще не окончены. Возможно выравнивание асфальта будет входить в планы.

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Автор - Евгения Чернобаб
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