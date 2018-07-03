Смольный поможет умницам: в Петербурге создадут Совет по делам женщин

Было отмечено, что при правительстве Санкт-Петербурга будет создан Совет по делам женщин, с такой инициативой выступила городская общественная организация "Женский альянс".

По имеющимся данным, врио губернатора города поддержал данное нововведение. В Смольном обсудили сотрудничество в интересах женщин. В рамки данной программы входит возрождение традиции проведения выставок женских проектов. Сроки реализации не сообщаются, точно также как и состав Совета.

Социальному блоку правительства было поручено разработать дополнительные меры поддержки одиноких матерей и борьбы с должниками по алиментам. На данный момент существенной проблемой, которую необходимо решить, являются частые случаи домашнего насилия и нехватка жилья для многодетных семей. Отмечается, что очередь на квартиры необходимо каким-то способом ликвидировать.

Также стоит отметить тот факт, что Кибитов удивился просьбе депутата вернуть трансляции заседаний правительства Петербурга. Он заявил о том, что прямые трансляции идут с 2008 года, не прерываясь. Все заседания транслируются в прямом эфире на официальном сайте. К тому же там доступен и видеоархив.

Вслед за Петербургом в Москве может появиться памятник Виктору Цою. Данную информацию сообщил глава комиссии Мосгордумы. Было отмечено, что певец достоин того, чтобы его память увековечили в столице России, поскольку этот человек является символом двадцатого века. В Москве существует и «стена Цоя» на Арбате. Каждый желающий может сделать на этой стене надпись. Власти Петербурга подтвердили наличие планов по установке памятника Цою еще три года назад. Не так давно стало известно, что Смольный дал свое согласие на установку памятника.