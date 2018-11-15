Можно и выше: закон о реновации разрешает строительство высоток в Москве

Как стало известно, закон о реновации допускает возможность строительство высоток в Москве, в этом плане ограничений нет. В среднем новостройки будут иметь четырнадцать этажей.

Некоторое время назад депутат района Северное Измайлово сделал акцент на том, что в его районе началось строительство 31-этажного дома по программе реновации. Он отмечает, что это противоречит закону. В ответ на это высказывание главный архитектор Москвы пояснил, что в законе нет уточнений относительно высоты дома. К тому же он заметил, что первый дом в районе должен быть выше остальных, иначе многие жильцы не получат квартир.

Также стоит отметить тот факт, что Госдума примет закон о распространении программы реновации жилья на все регионы РФ. На данный момент времени этот проект вынесен на рассмотрение депутатов. По мнению авторов проекта, реновация наиболее эффективно позволяет решить задачу обновления жилищного фонда. Это связано с тем, что действующие механизмы расселения аварийного жилищного фонда не охватывают весь объем жилых домов, требующих ремонта.

Петербург предложит программу реновации для регионов, данный проект расширяет перечень источников финансирования. А также подразумевает под собой то, что данная программа может относиться не только к отдельного взятым многоквартирным домам, но и кварталам, микрорайонам и прочим объектам.