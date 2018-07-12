Жители Японии будут работать до 70 лет

Сегодня, 18:37 \\ Общество

Ради экономического роста государства, жители Японии будут работать на 5 лет дольше – до 70-летнего возраста, как сообщает Regnum.

Правительство страны предлагает новый законопроект, целью которого является экономический рост государства. Среди прочего, документ обязывает японцев продлить свой трудовой стаж на 5 лет. Ранее японцы трудились до 65 лет, теперь же необходимо оставаться в строю до 70. Одно из японских изданий «Майнити Симбун» сообщает, что на выплате пенсий перемены никак не отразятся: ее по-прежнему выплачивают с 65 лет. Целью правительства – мотивировать японцев быть экономически активными гражданами, что в будущем даст им право получать хорошие выплаты. Также, власти хотят поощрять пенсионеров, занятых на удаленной работе или трудящихся в в определенные часы или смены.

Япония пребывает в условиях стареющего населения и нехватки рабочих кадров, как отмечает премьер-министр Синдзо Абэ. Он видит решение этой проблемы в привлечении пенсионеров к работе.

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Автор - София Волкова
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