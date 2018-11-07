В "Ростовском кремле" выставили фальшивые работы авангардистов

Сегодня, 18:11 \\ Общество

Сотрудники музея решили показать гостям, как похоже может выглядеть подделка. Все полотна выявили во время экспертизы.

"Ростовский кремль" готовился устроить экспозицию картин "левых" русских и зарубежных авангардистов начала 20 века. Но исследование московского научно исследовательского института реставрации обнаружило, что 8 работ являются фальшивыми. Две из них долгое время хранились в запасниках музея, а шесть заведению подарил эмигрант Никита Лобанов-Ростовский. Среди подделок оказались

  работы Казимира Малевича, Жоржа Брака, Александры Экстер, Ильи Машкова и Любови Поповой.

Так в одной из картин нашли следы вещества, которым могли травить тараканов в более позднее время. А в краске другой содержатся изотопы урана, появившиеся в воздухе после ядерных испытаний гораздо позднее момент написания полотна.

Руководство музея пожаловалось на подделки в полицию. Пока идет расследование, "Ростовский кремль" выставил их в отдельной экспозиции. Директор учреждения Сергей Сазонов отметил, что признание фальшивок поможет расширить представление посетителей об искусстве. Его слова передает телеканал "360".

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Автор - Александр Лубяной
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