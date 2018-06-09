Бутылка или руль: в Башкирии задержали 70 пьяных водителей

Как отмечается, в Башкирии участились случаи с пьяными водителями за рулем. Недавно было задержано около семидесяти человек.

На территории республики продолжаются мероприятия, целью которых является профилактика аварийных ситуаций. В отношении нарушителей составили свыше 2700 административных материалов. Правоохранительные органы призывают местных жителей быть осторожными, особенно в условиях усилившейся в регионе непогоды.

Также стоит отметить тот факт, что на территории Башкирии гаишники устроили погоню за несовершеннолетним водителем. Преследование началось сразу после того, как жительница Бирска сообщила, что несовершеннолетний сын друга семьи без разрешения взял ее автомобиль. Водитель проигнорировал требования представителей правоохранительных органов остановить машину, продолжая нарушать ПДД. Задержанного отправили в психоневрологический диспансер, назначена химико-токсикологическая экспертиза, после чего его поставили на учет в отделение полиции.

Пьяный водитель в Башкирии утопил машину на водохранилище. Лед оказался слишком тонок и не выдержал веса автомобиля, в результате чего транспортное средство провалилось под воду. Водитель остался жив, поскольку успел своевременно покинуть автомобиль. Мужчина признается, что находился в состоянии алкогольного опьянения.