В Ростове жители утеплили новую трамвайную остановку

Новая остановка расположена на пересечении улицы Максима Горького и переулка Доломановского. Местные жители решили позаботиться о сооружении и гражданах, ожидающих транспорт, и постелили теплые одеяла.

В социальных сетях в городских пабликах появились фотографии с места событий. Горожане постелили на скамейки теплые детские одеяла, чтобы было не так холодно сидеть, пока ждешь общественный транспорт. Местные жители очень удивились подобной инициативе. Все теряются в догадках, кто же является автором столь неожиданного акта проявления заботы. При этом одни уверены, что среди ростовчан нашелся человек, который решил подумать об удобстве пассажиров. Другие уверены, что это бездомные сами принесли одеяла.

Некоторые обрадовались, однако, другие выразили не просто беспокойство, а даже негодование и возмущение странному поступку. «Бомжи запустят туда теплых клопов», - пишут ростовчане. Несмотря на то, что большинство сошлось все же на полезности поступка, чем на его ненужности, горожане отметили, что одеяла быстро намокнут и начнут гнить, либо их кто-нибудь обязательно срежет и заберет себе.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Ростова изобрели новый способ ремонтировать дороги. На помощь им пришел самый обыкновенный матрас, которым неизвестные залатали большую яму.