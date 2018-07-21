Я ничем не хуже: министр спорта России пообещал сдать нормы ГТО

Как было отмечено, министр спорта России Павел Колобков сделал заявление относительно того, что в скором времени сдаст нормы ГТО, а также он пообещал отчитаться о полученных результатах перед общественностью.

Присутствовавший на церемонии награждения спортсменов Приморья временный глава региона также проявил инициативу, сказав, что и он примет участие в сдаче норм ГТО. В Красноярске с будет проходить Всемирная зимняя универсиада.

Также стоит отметить тот факт, что Колобков заявил о намерении привлечь к спорту более 55% населения России в течение пяти лет. Министерство спорта рассматривает ГТО как главный проект для вовлечения граждан в спортивную деятельность. По имеющимся данным, за последние годы к этому комплексу присоединились свыше десяти миллионов россиян.

Для жителей Серова организуют дополнительную сдачу норм ГТО. Это будет относиться к тем гражданам, которые по каким-либо причинам не смогли выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Данную информацию сообщил пресс-секретарь главы города. Участникам необходимо будет при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также медицинскую справку.