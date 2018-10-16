РФ ограничит ввоз мясной продукции из Беларуси

Мясной продукции, привезенной из Беларуси, в РФ станет меньше. С 24 ноября Россельхознадзор ограничит сотрудничество с четырьмя белорусскими предприятиями, а также усилит лабораторный контроль качества товаров, поставляемых еще семью производителями.

Россельхознадзор провел проверку подведомственных ему белорусских мясных предприятий. 11 из них нарушили ветеринарно-санитарные требования, утвержденные в России. Среди них оказались такие производители, как «Беловежские деликатесы», «Витебская бройлерная птицефабрика», «Птицефабрика «Дружба» и «Слуцкий мясокомбинат». Запрет на торговлю их продуктами на территории РФ будет носить временный характер. Он вступит в силу 24 ноября.

В ходе лабораторной проверки в продуктах первых трех наименований обнаружился кокцидиостатик. «Птицефабрика «Дружба» и «Слуцкий мясокомбинат» уличены в добавлении антибиотика тетрациклина.

Россельхознадзор введет более тщательный лабораторный контроль качества продуктов с предприятий «Дзержинский», «Беловежский», «Березовский сыродельный комбинат», «Дятловский сыродельный завод», «Мясокомбинат Поставский», «Пинский мясокомбинат» и «Слонимский мясокомбинат». В продуктах были найдены антибиотик хлорамфеникол и натамицин (в сырных изделиях), бактерии кишечной палочки, тетрациклин, ДНК свиньи в консервах из говядины, лекарственный препарат хинолон.