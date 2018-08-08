Впервые с XVIII века краснокнижные атлантические моржи появились в Белом море

Впервые с XVIII века краснокнижные атлантические моржи появились у берегов Белого моря. Продолжительное время они отсутствовали из-за неограниченного промысла, однако ученые полагают, что эти животные до сих пор являются исчезающим видом.

Научный сотрудник Российской Академии Наук Александр Агафонов утверждает, что эти атлантические моржи прибыли на очень короткий срок. Причиной их исчезновения является повышенный уровень загрязнения воды в море и океане, потому что из-за этих обстоятельств погибает большое количество рыбы, которыми моржи питаются.

Тем не менее, сейчас количество моржей является приемлемым, но за ними нужно следить, - предупреждает старший научный сотрудник РАН Василий Спиридонов. Кроме загрязнения вод существует еще одна причина миграции краснокнижных моржей — таяние ледников. Из-за этого процесса животные не могут найти себе свой дом, в частности, в Беринговом море. По этому они мигрируют на север Тихого океана, где они конкурируют с другими животными за новое лежбище.

Добыча краснокнижных моржей находится под запретом в данный момент. Однако этот запрет не влияет на тихоокеанских моржей, которых имеют права добывать исключительно коренное население. Численность популяции этого вида животных насчитывает около двухсот тысяч особей.

К слову, 24 ноября отмечается День моржа уже на протяжении десяти лет за инициативой Всемирного фонда дикой природы совместно с Советом по морским млекопитающим, сообщает ТАСС.