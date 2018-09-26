Жители Батайска просят убрать барельеф обнажённой женской груди

Сегодня, 10:43 \\ Общество

Скульптура неожиданно вызвала недовольство через 10 лет после своего появления.

 Барельеф обнажённой женской груди был подарком Батайску от скульптора Анатолия Сканарина. Но многие из местных жителей были недовольны скульптурой с первого дня, но конструктивные предложения о замене появились только 10 лет спустя. По словам недовольных, рука, которая ласкает женскую грудь, представляет собой разврат и именно поэтому её просят устранить.

 Но не все жители Батайска оказались столь консервативных взглядов на искусство. Пользователи Сети стали писать о том, что грудь является частью города, и уже успела стать символом для многих. Также они стали отмечать, что многие скульптуры в городе подвергаются разрушениям из-за действий вандалов, но творение Анатолия Сканарина смогло избежать подобной участи. Некоторых из пользователей удивила информация о просьбах убрать «грудь», потому что они всегда воспринимали барельеф только с позитивом.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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