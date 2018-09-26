Жители Батайска просят убрать барельеф обнажённой женской груди
Скульптура неожиданно вызвала недовольство через 10 лет после своего появления.
Барельеф обнажённой женской груди был подарком Батайску от скульптора Анатолия Сканарина. Но многие из местных жителей были недовольны скульптурой с первого дня, но конструктивные предложения о замене появились только 10 лет спустя. По словам недовольных, рука, которая ласкает женскую грудь, представляет собой разврат и именно поэтому её просят устранить.
Но не все жители Батайска оказались столь консервативных взглядов на искусство. Пользователи Сети стали писать о том, что грудь является частью города, и уже успела стать символом для многих. Также они стали отмечать, что многие скульптуры в городе подвергаются разрушениям из-за действий вандалов, но творение Анатолия Сканарина смогло избежать подобной участи. Некоторых из пользователей удивила информация о просьбах убрать «грудь», потому что они всегда воспринимали барельеф только с позитивом.