В Норильске унесенная ветром собака нашлась спустя неделю

В Норильске произошел драматичный случай с хэппи-эндом. Во время ветреной прогулки хозяин упустил из виду миниатюрную собаку в районе улицы Талнахская. Ее унесло ветром. Расстроенный владелец увиделся с питомцем только спустя неделю.

Йоркширский терьер Тошка был во время прогулки без поводка. Хозяин не обратил внимания на капризы погоды. В последнее время ветер в городе мог доходить до скорости 30 м/с при температуре воздуха -30. Ветер подхватил и унес миниатюрное животное. Из-за снежной пурги отыскать собаку «по горячим следам» не удалось. В окрестностях были расклеены объявления с фото о пропаже питомца. Также, их разместили в социальных сетях. Оставалось только надеяться на лучшее.

Через неделю хозяину собаки позвонил один из местных жителей. По его словам, Тошка обнаружился на остановке в 5 километрах от того места, где расстался с хозяином. Теперь владелец миниатюрного зверька намерен выгуливать его на поводке. Пользователи Интернета шутливо отметили, что выгуливать такую собаку надежнее всего в кармане.

В 2015 году пожилой мужчина из Грузии потерял свою собаку. На протяжении трех лет поиски не давали результатов. В этом году мужчине ответили на объявление, указав на местонахождение пса. Хозяин отправился за питомцем в Тбилиси, где произошло счастливое воссоединение.