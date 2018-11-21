Запрет на антенны и кондиционеры: в Подмосковье хотят штрафовать за порчу архитектурного наследия

Депутаты Подмосковья обеспокоились сохранением архитектурного наследия области. По их мнению, установка спутниковых тарелок, антенн и кондиционеров на фасадах исторических домов портит архитектурный вид строений, и за это нужно штрафовать.

По мнению министра по благоустройству Подмосковья Михаила Хайкина, у местных органов власти есть все необходимые права для установки новых требований к художественному виду зданий.

Новый документ, предусматривающий штрафы, был принят в первом чтении 15 ноября. Штрафы будут касаться размещения лишних атрибутов на исторических деталях, элементах декора, на домах с отделкой, представляющей архитектурную ценность. Адмиистративный штраф для юридических лиц составит 15−30 тыс. рублей. Должностные лица должны будут отдать от 5 до 10 тыс. рублей, а физических лиц обяжут платить 3−4 тыс. рублей.

Как сообщает Михаил Хайкин, при первом обнаружении на историческом здании антенны или кондиционера собственнику этих предметов будет вынесено предупреждение. Если реакции не поступит, человеку предъявят штраф. Жителям Подмосковья также нужно сохранять в надлежащем виде объекты капитального строительства. К ним относятся крыши, фасады, оконные, дверные проемы, виражи, витрины, навесы, балконы и другие элементы домов.

Ожидается, что закон пройдет еще два чтения и вступит в полную силу в июле 2019 года.

Статистика показывает, что лидером на рынке по установке спутниковых тарелок является компания «Триколор». За первую половину 2018 года услугами компании воспользовались более 12 миллионов россиян.