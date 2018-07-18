Минкомсвязи введет штрафы за утечку персональных данных

Сегодня, 20:25 \\ Общество

Минкомсвязи внесло предложение штрафовать граждан и организации за публикацию в открытом доступе персональных данных из госсистем. Проект будущего нормативного акта разместили на портале.

Штраф будет регулироваться Кодексом об административных правонарушениях. В случае нарушений с физического лица будет взиматься сумма от 1 до 2 тыс. рублей. Должностные лица вынуждены будут платить от 3 до 6 тыс. рублей, а владельцы компаний – от 5 до 10 тысяч. Юридическое лицо в случае несоблюдения закона получит административный штраф от 10 до 30 тыс. рублей.

Также в министерстве хотят уточнить, по каким принципам должны храниться личные данные. Если личная информация гражданина взята из государственной базы данных, ее размещение в свободном доступе запрещается.

Компания InfoWatch, занимающаяся кибербезопасностью, отметила, что озвученные штрафы слишком малы и не будут мотивировать крупные компании на строгое соблюдение законов. Им будет проще выплатить штраф размером 10 или 30 тыс. рублей, чем потратить более внушительную сумму на тщательную защиту личной информации клиентов, как сообщила директор InfoWatch по консалтингу Мария Воронова. Она предлагает перенять опыт европейских стран, где сумма штрафа напрямую зависит от масштабов нанесенного ущерба.

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Автор - София Волкова
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