Власти Санкт-Петербурга выдали ордер на памятник Виктору Цою

Теперь поклонники музыканта смогут установить его в одном из скверов. Такой документ подписали сотрудники ГАТИ.

Фонд "Памяти Виктора Цоя" с 2014 года пытается поставить в Санкт-Петербурге памятник известному рокеру. Ещё три года назад администрация города нашла для монумента место в Кировском районе. Процесс задержался из-за местных жителей, которые опасались шумных гулянок вблизи памятника.

Теперь вопрос об установке объекта снова поставили перед властями. В итоге ГАТИ выдала ордер на необходимые работы в пределах улицы Танкиста Хрустицкого, бульвара Новаторов и проспекта ветеранов. Проект необходимо закончить до 31 августа 2019 года.

Как отметила глава Фонда Светлана Власова, бронзовый памятник Виктору Цою уже дожидается своей участи. С документами на руках, организация будет способствовать его установке. Однако дату сдачи объекта она назвать не смогла. Руководитель отметила, что теперь все зависит от подрядчиков.