Запретные картинки: В Новосибирске завуч отобрала телефон у школьника из-за аниме

Сегодня, 18:08 \\ Общество

В Новосибирске в одной из школ завуч резко отреагировала на аниме-картинку на телефоне одного из учеников. Учительница сочла изображение неподобающим и изъяла гаджет.

Мама школьника поделилась историей в своем Twitter-аккаунте. Она сообщает, что у сына на мобильном телефоне были установлены безобидные обои с изображением девушки в стиле аниме. Учителю это не понравилось. Телефон у мальчика забрали, а позже заставили писать объяснительную записку. По мнению, преподавателя, подобные картинки несут разрушающее воздействие на детскую психику, а также в школе демонстрация подобных изображений запрещена.

Мать позвонила завучу, чтобы выяснить, почему у ребенка отобрали телефон прямо на уроке. Завуч ответила, что личные вещи учеников на территории школы становятся общими. О вреде аниме педагог прочла на развлекательном ресурсе «Пикабу». В завершении разговора женщину назвали плохой матерью.

Женщина обратилась в Министерство образования. Там ей сообщили, что жанр аниме оказывает негативное влияние на людей, но забирать у ее сына телефон все же не имели права. Также, в Министерстве рассказали о наличии в аниме 25-го кадра и скрытых посланий, созданных для разрушения народа. Собрания поклонников аниме считают сектой, а в Европе, по мнения Министерства, этот жанр давно под запретом. Но в России негативному влиянию аниме-культуры противостоят духовные скрепы.

Мама школьница обсудила ситуацию с директором школы и завучем. Руководство принесло свои извинения.

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Автор - София Волкова
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