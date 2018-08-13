Приравнять к сигаретам: Милонов предложил клеить на колбасу пугающие стикеры

По словам депутата, не вся колбасная продукция, попадающая на продуктовые полки, имеет высокое качество. Милонов предлагает предупреждать покупателей об опасных болезнях, которые могут возникнуть из-за плохой колбасы.

Еще 3 года назад в Международном агентстве по изучению рака колбасу отнесли к первой категории канцерогенной опасности. Эксперты приравняли колбасные изделия к табаку, асбесту и выхлопам дизельного двигателя. Все дело в том, что чрезмерное употребление красного мяса и колбасной продукции ведет к риску развития онкологии.

Теперь же депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приравнять колбасу к сигаретам и клеить на нее пугающие стикеры, которые уже размещаются на табачной продукции. По мнению политика, покупатели должны знать и понимать, чем для них может обернуться некачественная колбаса.

По данным СМИ, Милонов хочет обратиться со своим предложением в Минпромторг и уже оформил свою идею в документе на имя Дениса Мантурова. Врач-диетолог Алексей Ковальков считает, что не стоит оценивать негативно сразу всю колбасу.

По словам Ковалькова, есть хорошая колбаса, которая не несет вреда человеку. Диетолог считает, что производителей некачественной колбасы стоит наказывать не пугающими стикерами, а дополнительными налогами. Ковальков предложил избавиться от вредной для здоровья колбасы путем материального воздействия на фирмы, который производят опасные изделия.