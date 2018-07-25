Железнодорожный подход к Крымскому мосту изменят ради исторической усадьбы

Сегодня, 17:02 \\ Общество

Архитектурную памятку античных времен отыскали под Керчью. 22 ноября об изменениях написал информационный центр проекта.

 Древняя усадьба 5-3 века до нашей эры оказалось прямо на пути железнодорожного подхода к Крымскому мосту. Ради сохранности исторического объекта, строители решили изменить маршрут прокладки рельс. По словам замруководителя компании-подрядчика "Стройгазмонтаж" Леонинад Рыженькина, корректировка не скажется на сроках сдачи подхода. 18-километровый участок заработает вместе с остальной частью Крымского моста.

Историк Александр Масленников из Института археологии РАН отметили большие размеры античной усадьбе - раскопки заняли около 5 тысяч квадратных километров. Вероятно, её построили в расцвет Боспорского царства для семьи богатых аристократов или даже правителей. Строители продемонстрировали очень развитые навыки. Однако пользовались поместьем всего полтора века. Объект хорошо сохранился рядом с Керчью из-за непригодности почвы к земледелию.

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Автор - Александр Лубяной
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