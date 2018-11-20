В РЖД рассказали, как изменится размер полок новых вагонов

Сегодня, 16:38 \\ Общество

Начальник технико-технологической службы «Вагонреммаша» Иван Харин заявил, что размер полок в новых плацкартных вагонах РЖД станет больше, они увеличатся как в ширину, так и в длину.

Во время выставки «Транспорт России», где стоит макет обновлённого плацкарта в натуральную величину, Харин сообщил, что ширина полок будет увеличена на 20-25 мм, а длина – на 30-35 мм. Норматив длины – 1665, и, по словам Харина, им удалось его выдержать.

«Вагонреммаш» является разработчиком концепта новых плацкартных вагонов. Недавно пассажиры получили возможность не только оценить новинку на фото, но и лично посидеть в вагоне. Многие из них отмечали, что либо ничего не изменилось, либо стало даже хуже. Кроме того, посетители заявили, что коридоры в новых вагонах стали уже. Однако инженер возразил, отметив, что на это влияют особенности визуального восприятия. На самом деле во время разработки были сохранены все оптимальные параметры.

Глава ФПК, дочернего предприятия РЖД Пётр Иванов сообщил, что новые вагоны могут поставить на рельсы уже в декабре следующего года. Он рассказал, что значительного повышения цен не произойдёт. Кроме того, ранее стало известно, что компания планирует увеличить срок покупки билетов до 180 дней.

Фотографии интерьера новых вагонов появились 19 ноября. Во вторник РЖД организовали выставку, посетители которой могли лично проверить качество новинки.

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Автор - Елена Андреева
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