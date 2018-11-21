В РПЦ посоветовали спокойнее относиться к иконам и четкам в машинах верующих таксистов

Такое заявление поступило после того, как водителям премиум-сегмента «Яндекс. Такси» запретили иметь в салоне машин религиозную атрибутику. По словам пресс-секретаря патриарха Кирилла Александра Волкова, с данными ограничительными мерами компания-перевозчик «перестаралась».

В РПЦ посоветовали спокойнее относиться к иконам и четкам, которые можно было часто встретить в машинах верующих таксистов. Пресс-секретарь патриарха Кирилла прокомментировал новое ограничение для работников «Яндекс. Такси» и отметил, что подобные религиозные символы не несут в себе оскорбления.

По словам Александра Волкова, водителю такси может быть важно, чтобы рядом с ним были православные или мусульманские символы. Представитель патриарха Кирилла также считает, что компании не стоит вводить столь строгие ограничительные меры для таксистов, так как иконы и четки не могут оскорблять чьих-либо чувств.

СМИ также сообщают, что для водителей премиум-сегмента «Яндекс. Такси» не только запретили четки с иконами. Сотрудникам компании, которые выбрали для своей работы именно премиум-класс, порекомендовали иметь в салоне своих машин питьевую воду, зарядку для гаджетов, влажные салфетки и даже губку, чтобы клиент мог протереть свою обувь. Водители эконом-класса под «санкции» на иконы и четки не попали.