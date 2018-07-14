Депутат Госдумы упрекнула рэперов за неправильное использование матерных слов

Член комитета Госдумы по культуры Елена Драпеко раскритиковала рэперов за то, что они используют нецензурную брань, не понимая её истинного смысла. Как она считает, мат занимал особое место в древнеславянской культуре.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат отметила, что каждое выражение имеет определённый смысл. Зачастую многие из них являются страшными проклятьями. Использование таких слов наносит вред сознанию человека. Драпеко также заявила, что по этой причине нецензурная брань была запрещена в домах и церкви, и подчеркнула, что рэперам следует думать, к чему они призывают в своих текстах и что из этого выйдет.

Также Драпеко прокомментировала слова певца Олега Газманова, признавшегося в любви к русскому мату. Она считает, что подобное отношение ни в коем случае не должно распространиться в обществе. Депутат обратила внимание и на недавние запреты на выступления артистов из использование мата не имеют отношения к цензуре.

В среду в Краснодаре был задержан рэпер Хаски по обвинению в нарушении трёх административных статей. В связи с этим артисту пришлось отменить концерт в Волгограде.

На проверке другого рэпера, Элджея, настаивает депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отмечает, что образ артиста смотрится «угрожающе».