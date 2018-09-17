Sports.ru и Юрий Дудь получили штрафы от Роскомнадзора за ненормативную лексику

Генеральный директор портала Sports.ru Дмитрий Навоша рассказал СМИ о штрафах в адрес издания и его бывшего главного редактора Юрия Дудя. Внимание Роскомнадзора привлекло обилие ненормативной лексики в блогах пользователей Sports.ru.

Роскомнадзор подготовил 17 протоколов о нарушениях. До суда дошли четыре протокола. По двум из них суд отказался назначать штраф, а остальным двум штраф получил Юрий Дудь. На момент сомнительных публикаций он выступал в роли главного редактора Sports.ru. Сейчас он занят в должности заместителя генерального директора портала.

Сумма каждого штрафа – 5 тыс. рублей. Первый неподобающий по меркам Роскомнадзора текст размещен в фанатском блоге, посвященном ФК «Спартак». Следующий штраф приходится на видеозапись со сломанным римским эскалатором, на котором находились фанаты ЦСКА.

Для рассмотрения первых четырех протоколов назначена дата - 26 ноября. Дмитрий Навоша сообщил, что Sports.ru намерен оспорить в суде все назначенные штрафы. Он добавил, что претензии к Юрию Дудю необоснованны, так как мат замечен в текстах, написанных не по заказу редакции.

В сентябре 2017 года Юрий Дудь отошел от должности главного редактора Sports.ru и стал замом генерального директора. Место главреда занял Александр Аксенов.

Помимо работы с Sports.ru, Юрий Дудь выступает в роли скандального интервьюера на своем YouTube-канале «ВДудь». Количество подписчиков канала превышает 4 миллиона. Вчера, 21 ноября на канале был размещен часовой документальный роли про Олега Табакова.

Sports.ru – один из крупнейших ресурсов о спорте в России. Появился сайт в декабре 1998 года. В 2010 году издание взяло приз РОТОР как «Спортивный сайт года».