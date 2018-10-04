Щенка чау-чау арестовали за укус полицейского в Великобритании

Власти графства Нортгемптоншир руководствуются законом "Об опасных собаках" 1991 года. Приговор оспаривают местные жители, считающие его слишком суровым.

По данным Daily Mail, 16 ноября щенок чау-чау по кличке Бангл вырвался из двора частного дома в деревне Сток-Бруэрн. Четырехмесячный питомец выбежал на дорогу и заблокировало проезд автомобилей. Полицейский заметил ситуацию и попытался увести собаку от проезжей части, норвался на укус. Бангл схватил правоохранителя за кисть и предплечье. Ему пришлось колоть антибиотики против бешенства и прививку от столбняка.

Сотрудники полиции увезли щенка в отделение и официально арестовали. Ближайшие девять месяцев Бангл должен провести в клетке. Однако его хозяин Дэвид Хэйс, преуспевающий банкир, не согласен с избранной мерой. По его мнению, испуганный щенок поступил согласно своей природе. Предприниматель добавил, что со стороны властей очень жестоко разлучать 15-летнего мальчика с любимым питомцем на Рождество. Да и Бангл чувствует себя некомфортно.

Дэвид Хэйс намерен освободить чау-чау при помощи адвокатов. Его поддерживают порядка 2,5 тысяч пользователей Facebook из Великобритании. В то же время, полиция обвиняет защитников Бангла в двойных стандартах. Правоохранители уверены, что позиция граждан была бы другой, нанеси пес более существенный вред. К примеру, щенок мог вызвать автокатастрофу.







