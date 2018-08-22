Пизанская башня постепенно выпрямляется

Ежегодно её угол наклона меняется на 1-2 миллиметра. Об этом стало известно телерадиокомпании BBC.

По словам исследователей, наблюдающих за состоянием Пизанской башни, строение постепенно уходит от критической отметки в положительную сторону. Так за минувшие 20 лет башня высотой в 57 метров выпрямилось на 4 сантиметра. На данный момент, состояние архитектурного объекта куда лучше, чем эксперты прогнозировали по данным 1990-х годов.

Пизанская башня известна именно своим наклоном. Он появился из-за просевших песка и глины под южной частью здания. Строители начали работать в 1183 году и успели возвести четыре этажа когда обнаружили, что почва с одной стороны гораздо мягче. В итоге объект достроили и превратили в изюминку города в Тоскане.

За 8 веков башня наклонилась на 4,5 метра и грозила обвалиться. Её закрыли для туристов и в 1993 году начали усиленно выравнивать. Архитекторам удалось выпрямить строение по вертикальной оси на 45 сантиметров. Проект обошелся итальянскому бюджету в 225 миллионов евро.