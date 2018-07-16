Участники акции Pussy Riot "Милиционер вступает в игру" обратились в ЕСПЧ

Сегодня, 14:00 \\ Общество

Участники скандально известной Pussy Riot направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с их арестами за акцию на стадионе «Лужники» во время финального матча ЧМ-2018. Об этом рассказал их адвокат Павел Чиков.

Жалобу в ЕСПЧ на преследование за политическую акцию в защиту политзаключённых, проведённую 15 июля, подали Пётр Верзилов, Ника Никульшина, Ольга Пахтусова и Ольга Курачева. Как заявил их адвокат, заявители считают, что привлечение их к административной ответственности ничто иное как вмешательство в их свободу выражения мнения. Заявители также просят признать нарушение ч. 2 ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ряд других положений, а именно ст. 5 и ст. 6, устанавливающих право на личную неприкосновенность и честное судебное разбирательство. Интересы участников группы в суде будет представлять юрист Дамир Гайнутдинов.

15 июля три девушки и молодой человек в форме полиции выбежали на футбольное поле во время игры между сборными Франции и Хорватии. Инцидент произошёл примерно на 50-й минуте. Всех участников акции задержали, позже Хамовнический суд назначил каждому из них 15 суток административного ареста по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ за нарушение правил поведения на официальных спортивных мероприятиях и ст. 17.12 за незаконное ношение спецодежды правоохранительных органов с российской символикой.

Ранее в ЕСПЧ обращались братья Навальные с жалобой на несправедливое судопроизводство по делу «Ив Роше». В результате они выиграли дело, суд признал политически мотивированным их преследование и присудил обоим компенсацию в размере более 80 тысяч евро.

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Автор - Елена Андреева
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