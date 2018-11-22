У борщевика нет «ног»: в России высмеяли «борщевичное нашествие»

Немецкие СМИ написали о том, что борщевик является «стихийным бедствием», которое Россия распространила по всей Европе. Доцент МСХА имени Тимирязева Игорь Абакумов и другие эксперты решили прокомментировать данные обвинения.

По словам Абакумова, у борщевика нет «ног», благодаря которым сорняк мог бы сам распространиться по Европе. По словам эксперта, сейчас Россию винят абсолютно во всем, что случается в мире. А борщевик стал еще одной причиной для этого. Публикация в немецком издании вызвала бурное обсуждение, эксперты России высмеяли «борщевичное нашествие» и назвали все обвинения смешными.

Доктор биологических наук Сергей Ижевский также считает, что «борщевичное нашествие» не имеет отношения к России. Немецкие СМИ писали, что борщевик был подарен Александром I австрийскому князю Меттерниху. По словам Ижевского, «нашествие» сорняка не является виной императора.

Версию о подаренном борщевике эксперт называет «анекдотом», так как слышит о ней впервые и сильно сомневается в ее достоверности. О статье немецкого издания сообщалось ранее. СМИ Германии писали, что борщевик стал «местью Сталина» для Польши и «медвежьей услугой» для всей Европы.