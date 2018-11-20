В РЖД рассматривают возможность продажи билетов за 180 дней до поездки

Гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (дочернего предприятия РЖД) Пётр Иванов сообщил, что компания рассматривает возможность продажи билетов на поезда за полгода до поездки, подобно авиации.

Глава ФПК Пётр Иванов пояснил, что сейчас компания прорабатывает этот вопрос. Также он отметил, что пока такой возможности нет, так как инфраструктура не позволяет, однако они работают над исправлением этой ситуации. В данном случае речь идёт о тех маршрутах, которые в течение года не меняют своего расписания. Кроме того, Иванов подчеркнул, что по ряду причин компания не может увеличить этот срок до одного года.

В прошлом году в правила покупки билетом были внесены коррективы, которые позволили пассажирам приобретать билеты за 90 дней до поездки. Раньше этот срок составлял 45 дней. В РЖД сообщали о планах открыть продажу билетов за 120 дней.

Ранее на международной выставке «Транспорт России» прошла демонстрация новых плацкартных вагонов новых высокоскоростных поездов. Пётр Иванов заявил, что гражданам не стоит опасаться значительного повышения цен на поездку в новых плацкартных вагонах.