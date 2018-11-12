"Смотрится угрожающе": Милонов предложил МВД проверить рэпера Элджея

Свою инициативу депутат Госдумы изложил в личном письме к министру Владимиру Колокольцеву.

Виталий Милонов обратил внимание на исполнителя Алексея Узенюка, выступающего под псевдонимом Элджей. Он предложил главе МВД организовать комплексную проверку деятельности рэпера, который вызывает у российской аудитории противоречивые эмоции.

Больше всего парламентарию не понравился внешний вид Элджея. По мнению Виталия Милонова, рэпер "смотрится угрожающе". Как правило, он появляется на публике в вязаной шапочке, куртке "бомбер", джинсах и, что самое главное, без глазных зрачков. Депутат подчеркнул: основной аудиторией Элджея являются дети и подростки, на которых подобный внешний вид может оказывать пагубное влияние. Так 21 ноября сообщает РИА "Новости".