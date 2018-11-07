Роспотребнадзор учит россиян правильно закупаться в "Черную пятницу"

Сегодня, 11:57 \\ Общество

Ведомство опасается, что недобросовестные продавцы воспользуются скидками для обмана граждан. Поэтому опубликовало список полезных рекомендаций.

 Роспотребнадзор учит покупателей знать и пользоваться своими правами. Ведь они не перестают действовать даже в период "Черной пятницы". Чтобы правильно выбрать товар, россиянам рекомендуют подробно ознакомиться с информацией о продукции, которую сотрудники магазина обязаны предоставлять по требованию.

Закупаясь со скидками, следует также расспросить продавца об условиях акции. Может оказаться, что приобретение одной позиции распространяет акционные условия на другие. В таком случае нередко выдают дисконтную карту.

 

Некоторые продавцы могут отказываться принимать обратно акционный товар, даже если он оказался ненадлежащего качества. Роспотребназор напоминает, что по закону вернуть покупку можно в течение 14 дней. Помимо качества, играет роль цвет, фасон, размер или комплектация. Покупатель также имеет право на исправление недостатков или обмен продукции. Если же магазин предлагает товар другого бренда, он должен учитывать разницу в цене. То есть, выдать сдачу или потребовать доплату.

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Автор - Александр Лубяной
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