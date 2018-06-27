В Соединенных Штатах скончался 106-летний участник Второй мировой войны

Сегодня, 10:33 \\ Общество

Старый американец пережил массовую бомбардировку Перл-Харбора в 1941 году.

Самый возрастной участник печальных событий на Гавайских островах времен Второй мировой Рэй Чавес ушел из жизни. На момент смерти американцу было 106 лет. Популярность и слава настигли ветерана несколько лет назад, когда его назвали самым старшим человеком, которому удалось пережить атаку на Перл-Харбор войсками милитаристской Японии.

Последние годы Рэя Чавеса часто приглашали на мероприятия, посвященные событиям начала 40-х годов 20 века. Несколько раз он принял участие на официальных церемониях в Белом доме. Вторая мировая война началась для ветерана службой на военно-морском флоте США. Он занимал должность квартирмейстера на «Кондоре». Во время стоянки на базе Перл-Харбор, корабль подвергся массовой атаке японской авиации 7 декабря 1941 года. Чавесу и еще нескольким членам экипажа удалось выжить. После нападения, официальный Вашингтон объявил Токио войну.

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Автор - Антон Словацкий
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